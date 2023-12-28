شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بتراجعها 2.7 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما، زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليوم 22 ديسمبر.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 58 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي، فيما وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

هبوط مخزونات البنزين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات البنزين هبطت 575 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بارتفاعها 208 آلاف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 833 ألف برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 115.8 مليون برميل بينما أشارت التوقعات إلى زيادتها 600 ألف برميل.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 268 ألف برميل يوميا.