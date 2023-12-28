شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين الألمانية تتكبد خسائر 5.4 مليار دولار في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركات التأمين الألمانية خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 4.9 مليار يورو (5.4 مليار دولار) في 2023.

وجاء هذا يما يوازي أكثر مما تكبدته في 2022 بـ 900 مليون يورو، بحسب ما أعلنه اتحاد التأمين الألماني (جي دي في) اليوم الخميس.

خسائر شركات التأمين في ألمانيا

الخسائر سببتها الأضرار التي تعرضت لها المنازل ومحتوياتها والشركات والمركبات، نتيجة الفيضانات والبرد ووقائع الطقس السيئ الأخرى.

وذكر يورج أسموسن المدير الإداري لاتحاد (جي دي في): "للأسف، إنها الخسائر مستقرة إلى حد ما عند المستوى المرتفع للمتوسط على المدى الطويل البالغ 4.9 مليار يورو".

خسائر العواصف في ألمانيا

وكانت العواصف شديدة على نحو خاص في أشهر الصيف، وبلغت قيمة الأضرار التي أحدثتها العواصف في أغسطس 1.5 مليار يورو، بما يوازي نحو ثلث الإجمالي.

وذكر اتحاد "جي دي في" إن العواصف هبت أيضا في يونيو، وسببت أضرارا بقيمة مئات ملايين اليورو.