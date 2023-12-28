شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم بولندا بـ 5 مليارات يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد فترة من حظرها، تلقت بولندا، دفعة مقدمة قدرها 5 مليارات يورو، بعد تغيير الحكومة.

وكانت محظورة منذ فترة طويلة من برنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا.

دعم بولندا

رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك، قال إنه دخل أول تحويل أوروبي بالفعل في حساب الدولة البولندية، ووصل نحو 20 مليار زلوتي حسب الوعود.

وأشارت وزيرة التنمية الإقليمية كاتارزينا بيتشينسكا - ناوتيتش، إن هذه الأموال مخصصة لتوسيع مجالات الطاقة المتجددة في بولندا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حجبت في السابق هذه الأموال عن بولندا بسبب قيام الحكومة الوطنية المحافظة بتقويض النظام القضائي.

وقلل رئيس الوزراء السابق ماتيوش مورافيتسكي، من حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، من أهمية عملية تحويل الأموال.

الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل

وأوضح مورافيتسكي، الذي ترك منصبه في منتصف ديسمبر، في منشور على موقع إكس، إن قرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بدفع هذه الأموال اتخذ قبل تولي توسك منصبه.

ويجب على الحكومة الجديدة سحب الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، وإلا فإن بولندا سوف تضطر إلي إعادة سداد الدفعة المقدمة.

ويُنظر إلي الإفراج عن الأموال في بروكسل باعتباره تصويت بالثقة لصالح ائتلاف توسك الثلاثي المؤيد لأوروبا.