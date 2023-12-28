شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوي في البرازيل يسجل ارتفاعا بنسبة 4.72% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التضخم السنوي في البرازيل تباطؤا أقل من المتوقع أوائل هذا الشهر.

وسجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 4.72% في منتصف ديسمبر، مقارنة بالعام السابق.

التضخم في البرازيل

ويعد معدل تجاوز كل التوقعات حسب المسح الذي قامت به وكالة بلومبرج، والذي كان متوسط تقديره 4.56%.

وأشارت أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.40%، فيما تستهدف سلطة النقد الوصول لمعدل تضخم سنوي نسبته 3.25% هذا العام و3% عام 2024.

ويأتي هذا مع هامش سالب أو موجب بنسبة تصل إلى 1.5 نقطة مئوية.

أسعار الفائدة في البرازيل

وأوضحت أنه عندما تتجاوز ارتفاعات الأسعار هذه الحدود، فإن صناع السياسة ملزمون بموجب القانون بإصدار بيان عام يشرحون فيه سبب فشلهم، في تحقيق هدفهم بحلول ديسمبر.

ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مسؤولي البنك المركزي، أثناء قيامهم بخفض أسعار الفائدة.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعون فيه إلى الوصول بالأسعار إلي المستوى المسموح به، بحلول نهاية العام.