شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يعلن البدء فى مشروعات المرافق المستقبلية لمنطقة الرابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلـــن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشــروق" عن بدء أهم مشروعات المرافق بمنطقة الرابيه المضافه للمدينه والمتمثله فى تنفيذ خط مياه شرب رئيسى لتغذية المنطقه مستقبلاً ويأتى ذلك فى إطار سياسات الدوله لدفع إجراءات التقنين وتحقيق التنميه بمناطق الإمتداد .

وأوضح رئيس الجهاز بأن طول خط التغذيه الناقل للمياه يبلغ حوالى (1700 متر) ،وبقطر (710 مم) وجارى حالياً أعمال الحفر وتركيب المواسير حيث تبدأ الأعمال من واجهة المنطقه المطله على طريق القاهره / الإسماعيليه مروراً بالطريق الرئيسى والذى ينتهى عند المدخل المطل على طريق "جنيفه"

كما أضاف بأن الأعمال تشمل على تنفيذ 3 غرف ( ربط / هواء / غسيل ) والمده المتوقعه لإنهاء الأعمالى حوالى 6 شهور مشدداً رئيس الجهاز على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ

وفى ذات السياق فقد أشار المهندس "على سعد" إلى إستئناف أعمال تمهيد الطرق بعد فترة التوقف السابقه حيث تم إنهاء التنسيقات اللازمه مع بعض الجهات الخارجيه وجارى إنهاء العمل بالطرق الرئيسيه يتبعها العمل فى بعض الطرق بقلب المنطقه حيث تم دفع (25) معده ثقيله عباره عن (9) لودر ، (3) جليدر ، (4) هراس ، (3) تنك مياه ، (6) سياره نقل قلاب

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال نظراً لأهميتها حيث أنها ستساهم فى رسم الملامح الأوليه للمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقه .