شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع التكنولوجي يبحث تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة حول تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي الموثوق وذلك يوم 2 يناير في إطار سلسلة ندوات TIECnovation بهدف تمكين مجتمع التكنولوجيا في مصر والتعريف بأحدث التخصصات والمهارات في مجالات التكنولوجيا الناشئة.

وتنعقد الندوة بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل بالقاهرة وتُبَث إلى المراكز الأخرى بالجيزة والمنيا والمنوفية والإسكندرية والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان.

والذكاء الاصطناعي التوليدى هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه إنتاج النصوص والصور والمحتوى المتنوع بناءً على بيانات التدريب الخاصة به.

ووفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم افتتاح 8 مراكز لإبداع مصر الرقمية في كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة، وذلك في إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال زيادة عدد المراكز من 3 مراكز إلى 30 مركزًا.

وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.

وكان من بين المراكز التي تم افتتاحها، مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.

وتم افتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.