شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة أمنية مكبرة، وذلك لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة وضبط الشارع للضاء على ظاهرة التوك توك، يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملات صباحية ومسائية للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة ، حيث تم شن حملات متنوعة تحت اشراف اللواء ياسر شحاته مدير امن الجهاز والمهندس عاصم اللبان مدير عام التنمية وادارتى التنمية والامن وبالتنسبق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة عدد (١٩) مركبة توك توك، وعدد (١) سيارة ربع نقل نباشين، وعدد من عربات الباعة الجائلين وفتارين بيع السجائر وعدد من الاشغالات المتنوعة، حيث تم ايداع المضبوطات مخازن الجهاز ومصادرتها واستكمال الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد على استمرار أعمال الحملات بشكل دورى للتصدي بكل حزم للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها داخل المدينة وفى حالة تكرار المخالفة يتم مصادرة المركبات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بالمدينة والحفاظ على خطوط التنظيم والقضاء على الاشغالات بالمدينة.