الاقتصاد

تراجع بورصة لندن.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% ليتداول عند 1.2716 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.19%، إلى 1.1500 يورو.

انخفاض الأسهم البريطانية

كما أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملات الخميس، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 2.21 نقطة، ليصل عند مستوى 7722.74 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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