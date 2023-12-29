شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات إدارة "النشر العلمى" بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُولي وزارة السياحة والآثار اهتماماً خاصاً بالإصدارات العلمية التي تعكس نتائج الدراسات في مجال علم الآثار والتاريخ المصري بكافة عصوره. وفي هذا الإطار، تأسست إدارة النشر العلمي عام 1983 بقرار من رئيس هيئة الآثار المصرية حينذاك، حيث شملت بداخلها قسمين للإخراج الفني والجرافيك، والمراجعة والتدقيق اللغوي.
وتقوم إدارة النشر العلمي بعرض إصداراتها العلمية المختلفة بالمعارض والمكتبات المتعددة، مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومكتبة الإسكندرية، كما أنها تمثل الوزارة في عضوية اتحاد الناشرين المصريين منذ عام 2019.
وتختص إدارة النشر العلمي بما يلي:
- إعداد ونشر كافة الإصدارات العلمية التي تصدر عن المجلس الأعلى للآثار بكافة قطاعاته، والتي تُعد أحد المصادر العلمية الرئيسية للباحثين في مجال علم المصريات، والآثار والتاريخ.
- إعداد وإصدار حوليات المجلس الأعلى للآثار (ASAE) منذ عام 1900، والتي تُعد أحد أقدم الدوريات العلمية المحكمة دولياً، وتحتوي على مقالات علمية تنوعت ما بين أبحاث علمية في مجال علم المصريات، وتقارير الحفائر الأثرية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
- إصدار الأعداد التكريمية لشخصيات لها إسهامات في مجال الآثار، ويصدر هذا فيما يعرف بـملحق حوليات المجلس الأعلى للآثار (CASAE).
- إعداد وإصدار مجموعة من المجلات العلمية مثل مجلة المتحف المصري (BEM)، والمجلة المصرية للآثار الإسلامية "مشكاة" (EJIA)، ومجلة الدراسات الآثارية الإسلامية (IAS) بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي.
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