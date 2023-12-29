شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات إدارة "النشر العلمى" بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُولي وزارة السياحة والآثار اهتماماً خاصاً بالإصدارات العلمية التي تعكس نتائج الدراسات في مجال علم الآثار والتاريخ المصري بكافة عصوره. وفي هذا الإطار، تأسست إدارة النشر العلمي عام 1983 بقرار من رئيس هيئة الآثار المصرية حينذاك، حيث شملت بداخلها قسمين للإخراج الفني والجرافيك، والمراجعة والتدقيق اللغوي.

وتقوم إدارة النشر العلمي بعرض إصداراتها العلمية المختلفة بالمعارض والمكتبات المتعددة، مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومكتبة الإسكندرية، كما أنها تمثل الوزارة في عضوية اتحاد الناشرين المصريين منذ عام 2019.

وتختص إدارة النشر العلمي بما يلي: