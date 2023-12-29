شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اجتماع عاجل مع الجانب الصينى للبدء فى تنفيذ 10 آلاف ميجاوات "شمسى" والان مع تفاصيل الخبر
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه من المخطط أن يناقش الاجتماعات الاماكن المقترحة لإنشاء المحطات الشمسية عليها ، موضحا أنه سيتم مناقشة توفير قطعة أرض تضم ال10 الاف ميجاوات بالكامل.
و أشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء بشكل سريع فى تنفيذ المشروع بشكل سريع لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42% بحلول 2030 ، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة لا يوجد مثلها بالعالم.
و قال المصدر أن المشروع سينتج عند اكتماله حوالى 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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