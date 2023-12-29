شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تهبط مدفوعة بتراجع اضطرابات الشحن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط 3% يوم الخميس عند التسوية، مع إعلان مزيد من شركات الشحن استعدادها للإبحار في البحر الأحمر، ما يقلل مخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات وسط استمرار تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مارس الأكثر تداولًا 2.39 دولار أو 3%، إلى 77.15 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم فبراير التي انتهى سريانها أمس، بعد التسوية 1.3% إلى 78.39 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو نحو 3.2%، إلى 71.77 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط نحو 2% يوم الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى لمسار البحر الأحمر.

عودة طرق الملاحة

وأظهر تحليل لرويترز لجدول تشغيل شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" يوم الخميس، أن الشركة ستوجه جميع سفن الحاويات تقريبًا التي تبحر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس من الآن فصاعدًا، بينما تحول عدد قليل فقط لطريق رأس الرجاء الصالح.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بوجود سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، ما حد من تراجع الأسعار لفترة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت مجموعة الشحن الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم"، إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس.

مخزونات النفط الخام

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 2.7 مليون برميل.

وورد في بيانات الإدارة أيضًا، أن مخزونات الخام في ساحل الخليج الأمريكي هبطت 11.03 مليون برميل في أكبر تراجع منذ أغسطس الماضي.

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة في 2024، وهو ما قد يعزز حجم الطلب على النفط.