بالأرقام.. أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض

الدمام - شريف احمد - تتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.2% إلى 77.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، آخر يوم تداول في عام 2023.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 71.88 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020، عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

الانخفاض للشهر الثالث

كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط.

ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.

أسعار_النفط تهبط 3% يوم الخميس عند التسوية، مدفوعة بتراجع اضطرابات الشحن ومع إعلان مزيد من الشركات استعدادها للإبحار في البحر_الأحمر

وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر الماضي، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على خفض للإنتاج، ما أثار مخاوف من احتمال أن يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.

استقرار الأسعار

واستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد انخفاضها 3% في اليوم السابق، مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.

ويتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسية في 2024 الطلب على النفط.