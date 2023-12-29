شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات العالمية من النفط والغاز لتصل لـ101.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر 2023 بنسبة 0.3 مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 101.7 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "اوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ، ارتفاع إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 68.4 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير ،أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2023 بنحو 123 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 37.8 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 15 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك وهي أعضاء في مجموعة أوبك ،بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 22.8 مليون برميل يوميا.