شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإمدادات العالمية من النفط والغاز لتصل لـ101.7 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ، ارتفاع إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 68.4 مليون برميل يوميا.
وتابع التقرير ،أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2023 بنحو 123 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 37.8 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 15 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك وهي أعضاء في مجموعة أوبك ،بنسبة %0.3% لتصل إلى نحو 22.8 مليون برميل يوميا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز