الاقتصاد

تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة يوم الخميس، تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 7.1 مليون برميل إلى 436.6 مليون برميل.

في المقابل ارتفع المخزون في مستودعات كوشينج بأوكلاهوما بواقع 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر الحالي.

تراجع مخزون البنزين

في الوقت نفسه، تراجع مخزون البنزين بواقع 669 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون الديزل وزيت التدفئة بواقع 741 ألف برميل إلى 115.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بواقع 268 ألف برميل يوميًا.

يأتي ذلك في حين أعلن معهد البترول الأمريكي الممثل لمصالح شركات النفط، ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بواقع 1.8 مليون برميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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