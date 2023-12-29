وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يطلع على دور مجموعة stc في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه والوفد المرافق له, مقر حاضنة ومسرعة الأعمال inspireU، التابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، حيث كان في استقباله كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة، والرئيس التنفيذي للمجموعة عليان بن محمد الوتيد وكبار مسؤولي المجموعة.

وخلال الزيارة، اطلع معالي السواحه على دور مجموعة stc في تعزيز التكامل مع الشركات المحتضنة، والدور الفاعل الذي تساهم من خلاله inspireU في دعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة، حيث انعكس هذا التكامل والدعم على عدد من الشراكات من بينها التعاون بين مجموعة stc وشركة “شفرة” المحتضنة والذي نتج عنه تجربة نوعية جديدة، والشراكة ما بين شركة “سابري” و sirar by stc في مجال الأمن السيبراني.

كما شهدت الزيارة جولة شاملة تعرّف خلالها معاليه على مختلف الشركات الناشئة المحتضنة، والتي تمثل مختلف قطاعات التقنية والابتكار.

وأشاد السواحه على مساهمة مجموعة stc في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال inspireU التي احتضنت أكثر من 110 شركات ناشئة ساهمت في تحقيق المستهدفات الوطنية في تعزيز التحول الرقمي.

وقد اختتمت الزيارة بعرض تقديمي يُبرز إنجازات الشركات المحتضنة وأثرها الإيجابي في النهضة الرقمية للقطاع في المملكة.