شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته إلى تونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، زيارته إلى الجمهورية التونسية، التي رأس خلالها وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، وفي منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.

وتشرف معاليه خلال الزيارة، بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في قصر الرئاسة بقرطاج، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وتوسيع مجالاتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، ويلبي تطلعات شعبيهما في تعميق روابط الأخوة والاستفادة من الفرص الواعدة، التي تزخر بها القطاعات المختلفة في البلدين.

والتقى معاليه، مع دولة رئيس مجلس الوزراء التونسي أحمد الحشاني، في قصر الحكومة بالعاصمة تونس، واستعرض معه العلاقات الوطيدة بين البلدين، وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة للتطوير، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة، والسياحة، والاستثمار، والمزايا الاستثمارية المحفزة للمستثمرين في البلدين.

وأكد “الخريف” في كلمته خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين، ويسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات.

كما أكد معاليه، في كلمته بمنتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، توفر فرص عظيمة للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الشاملة بين السعودية وتونس، وفقاً لمخرجات ومستهدفات اللجنة السعودية التونسية، وما يتمتع به البلدان من مزايا ومقومات فريدة، بدءاً من الموقع الجغرافي المتميز، ووصولاً إلى رؤية قيادتهما للتنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة، وزيادة التبادل التجاري والصادرات، بالإضافة إلى ما يمتلكانه من موارد وثروات طبيعية يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين البلدين.

ووقع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، على 7 مذكرات تفاهم في عدة مجالات مختلفة، بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة.

ورأس معاليه اجتماعاً لمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ضم عدداً من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين.

واجتمع “الخريف” مع معالي وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري نمصيّة، رئيس الجانب التونسي في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، وناقش معها سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستغلال الفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة لدى البلدين في تطوير الشراكة بينهما.

والتقى معاليه مع معالي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة بينهما، كما ناقش مذكرة التفاهم في مجال المياه، التي سيوقعها البلدان؛ لتطوير التعاون المشترك في مجال المياه.

واجتمع “الخريف” مع معالي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، وناقش معها الفرص المتوفرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع نطاق الصادرات غير النفطية السعودية إلى تونس، ومن بينها المنتجات الصناعية والمعادن.

والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية مع السيدة أحلام الباجي السايب المكلفة بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس، واستعرض معها العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا توسيع مجال التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتشجيع القطاع الخاص بالدولتين على الاستثمار فيهما، والاستفادة من الفرص النوعية العديدة، التي يشملها القطاعان، بما يحقق رؤية البلدين لاستغلالهما.

يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التونسية لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي؛ أتت بهدف تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.