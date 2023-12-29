سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 29-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك مصر مستوى30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك البركة الإلكتروني عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك القاهرة على مستواه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني لبنك سايب عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.