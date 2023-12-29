أسعار النفط تتجه لإنهاء 2023 على انخفاض 10%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تراجع أسعار النفط

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تتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10% ، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 % إلى 77.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:26 بتوقيت جرينتش اليوم آخر يوم تداول في عام 2023. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 71.88 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبهذا يتجه الخامان القياسيان لإنهاء العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.

كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط بحسب رويترز.