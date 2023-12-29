شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 3110 جنيهات.. تذبذب في سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الصاغة بمصر، حالة من التذبذب في أسعار الذهب، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3110 جنيها، وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار حدوث تقلبات سعرية في ظل المضاربة على الذهب.

أسعار الذهب اليومعيار 24 يسجل 3554 جنيه.

عيار 21 يسجل 3110 جنيها.

عيار 18 يسجل 2666 جنيه.

عيار 14 يسجل 2037 جنيه.

الجنيه الذهب 24880 جنيه.

أعلى مستوى في تاريخ الذهب العالمي الأسبوع الأول في شهر ديسمبر شهد تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يعود وينخفض بشكل سريع، ولكن استطاع المعدن النفيس أن يحافظ على تداولاته فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمسة أسابيع متتالية مما يزيد من زخم الصعود خاصة أن السعر قد كون قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 دولار قد تساعده على الاستمرار في الارتفاع. الذهب وجد الدعم من التراجع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي فقد انخفض مؤشر الدولار اليوم ليسجل أدنى مستوى جديد في 5 أشهر ليسجل انخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

الضغط السلبي الواقع على الدولار الأمريكي ناتج من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024 في اجتماع مارس، وذلك بعد البيانات الأقل من المتوقع عن التضخم الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تقلص معدلات النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

من ناحية أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر عند 3.783% لتسجل حتى الآن انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.

في سياق آخر تشهد الأسواق اليوم بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 211 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 205 ألف، وقد تساهم هذه البيانات في حركة الأسواق اليوم وذلك على الرغم من ضعف أحجام التداول في الأسواق المالية هذا الأسبوع بسبب العطلات.

هذا ويقترب الذهب من إنهاء عام 2023 مسجلاً ارتفاع يتخطى 10% هذا العام وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بدعم من التطورات الجيوسياسية وإعلان الفيدرالي الأمريكي عن توقفه عن رفع أسعار الفائدة وتوقعاته بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024.