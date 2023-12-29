شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6% خلال تعاملات آخر أسبوع فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.462 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.240 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 166.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.877 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 210 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 228.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.8 مليار جنيه بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 438.9 ألف عملية.