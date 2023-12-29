شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6% خلال تعاملات آخر أسبوع فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.462 تريليون جنيه إلى 1.391 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 4.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 235.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.240 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 166.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.877 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 8.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 210 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 228.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.8 مليار جنيه بحجم تداول 4.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 438.9 ألف عملية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز