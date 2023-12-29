شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. "نيكي" ينهي العام بأفضل أداء منذ 10 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بأفضل أداء سنوي منذ عشرة أعوام وبدعم من توقعات بتحسن الحوكمة، أنهى المؤشر نيكي الياباني العام.

وتراجع نيكي اليوم 0.22 % ليغلق عند 33464.17 نقطة، لكن المؤشر صعد 28 % للعام مسجلاً أعلى زيادة سنوية منذ 2013.

مؤشرات بورصة طوكيو

كما سجل المؤشر نيكي أفضل أداءً في آسيا أيضًا مدعومًا بتراجع الين بنسبة 07 % مقابل الدولار هذا العام.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.19 % ليغلق عند 2366.39 نقطة اليوم، بدعم من ارتفاع سهم تويوتا موتور 1.35 %.

هذا وارتفع المؤشر 25 % خلال العام وهو أيضًا أفضل أداء سنوي له منذ 2013.

إقبال المستثمرين على بيع الأسهم

ويوم الخميس كان أنهى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات.

وجاء مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكي 0.42 % إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من 1 % في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 % إلى 2362.02 نقطة.