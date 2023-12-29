أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، بعد موجة تقلبات في سوق المعدن الأصفر، حيث انخفض الجرام أمس الخميس بنحو 40 جنيها ليتراجع عيار 21 لمستوى 3110 جنيهات بدلا من 3150 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لموقع "القاهرة 24":

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 24880 جنيها.

كما سجل سعر الأونصة عالميا 2076 دولارًا.

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية عند مستويات تقترب من 2100 دولار.