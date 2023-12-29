شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 62 مليون مواطن مستفيد من خدمة الغاز بالمنزل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين.
يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها إلى 404 قرية تخدم مليون و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى إلى نحو 537 قرية أخرى، يأتي ذلك انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة
ووصلت الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و58 مصنعًا.
انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة
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