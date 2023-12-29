شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تسجيل مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، وهو سعر قابل للتغير على مدار الساعات المقبلة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع.





أسعار الذهب اليومعيار 24 يسجل 3543 جنيه.

عيار 21 يسجل 3100 جنيها.

عيار 18 يسجل 2657 جنيه.

عيار 14 يسجل 2067 جنيه.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.



الذهب في البورصة العالمية الذهب في البورصة العالمية صدرت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، وأظهرت ارتفاعًا بعدد 218 ألف طلب بأعلى من التوقعات 211 ألف، مقابل 206 ألف طلب، وتدل هذه البيانات على الضعف التدريجي الذي يتخلل إلى قطاع العمالة الأمريكية، والذي ينتج من التدهور الواضح في أداء القطاع الصناعي والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة، صدرت أمس ليشهد قراءة صفرية بنسبة 0.0% خلال شهر نوفمبر، مقارنة مع التوقعات التي كانت مرتفعة بنسبة 0.8، بينما كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة – 1.2%، الأمر الذي يدل على تراجع آخر في أداء قطاع المنازل.

وأظهرت المؤشرات عن الاقتصاد الأمريكي على استمراره في سيناريو الهبوط الناعم، والذي يعني تراجع أداء الاقتصاد بشكل تدريجي دون السقوط في الركود الاقتصاد، ويعمل هذا على خفض معدلات التضخم دون السقوط في الركود التضخمي.

وشجع هذا السيناريو البنك الفيدرالي الأمريكي على إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، ليشير إلى توقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، ولكن الأسواق تتوقع الآن أن الخفض قد يصل إلى 150 نقطة أساس وقد يبدأ البنك في خفض الفائدة في مارس المقبل.

تضع الأسواق احتمال الآن بنسبة 75% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع شهر مارس 2024، وساهم هذه التوقعات في دعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، منذ كون خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

من ناحية أخرى استطاعت هذه التوقعات أن تحافظ على استقرار أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لخمس أسابيع متتالية، ليكون قاعدة سعرية فوق هذا المستوى تدعم ارتفاعه وتسجيل مستويات قياسية خلال العام الجديد.

هذا وارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ يوم أمس بنسبة 1.8% لتبتعد بعض الشيء عن أدنى مستوى سجلته منذ 5 أشهر عند 3.783%، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% وهو انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.