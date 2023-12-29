شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في آخر يوم تداول بـ 2023.. و"برنت" يسجل 77.33 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا أو 0.2% إلى 77.33 دولارا للبرميل في آخر يوم تداول في عام 2023، وزادت العُقود الآجلة لخامٍ غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 71.88 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتتجه أسعار النفط لإنهاء عام 2023 على انخفاض بنحو 10%، مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخمِ في تقلبات حادة فى الأسعار.

وبهذا يتّجه الخامان القياسيان لإنهاءِ العامِ عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوّضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعارِ.

كما يتجه النفط نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب مخاوف الطلب التي تمحو أثر المخاوف من تضرر الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويعني الهبوط أن تخفيضات الإنتاج ليست كافية لدعم الأسعار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت لأعلى مستوياتها هذا العام في سبتمبر، بعد أن اتفقت منظّمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤُها على خفضٍ للإنتاج، مما أثار مخاوف من احتمال أنْ يصبح الطلب أعلى من الإمدادات.

واستقرّت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها 3%في اليوم السابق، مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر، ويتوقع مستثمرون ومحللون أن يدعم ضعف الدولار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في مناطق استهلاكية رئيسة في الطلب على النفط في عام 2024.