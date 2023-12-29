شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى البورصة العالمية ترتفع 0.3% لتسجل 2070 دولارا للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا محدودًا بعد أن انخفضت أمس بسبب تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 5 أشهر، وابتعاد العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أدنى مستوياته، وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا خلال جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليتداول عند 2070 دولارا للأونصة، بعدما افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2065 دولارا للأونصة.

وسجل الذهب أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولارا للأونصة، ولكن انخفض السعر بعدها بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى عند 2064 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأمس عند 2065 دولارا للأونصة، وفقًا لتقرير جولد بيلون.

واحتفظ الذهب بالسعر فوق مستوى 2065 دولارا للأونصة لمدة 3 أيام، والذي أصبح يمثل دعم على المستوى اللحظي، ويتبقى على الذهب الآن اختراق مستوى المقاومة الهام عند 2080 دولارا للأونصة والذي يفتح الباب إلى المستهدف 2100 دولار للأونصة.

وتشهد أحجام التداول تراجعًا ضعيفًا في جميع الأسواق المالية العالمية تقريبًا بسبب موسم العطلات، وهو ما يمنع الذهب من تجميع أي زخم صاعد لاختراق مستوى المقاومة، الأمر الذي يدفع السعر للتذبذب بين 2065 – 2080 دولارا للأونصة.

ساعد على تراجع الذهب يوم أمس التعافي الذي شهده الدولار الأمريكي، فقد ارتفع مؤشر الدولار يوم أمس بنسبة 0.4% وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى جديد منذ 5 أشهر، وقد أدى هذا إلى تراجع في أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار.

وبالنسبة لمؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة، صدر أمس ليشهد قراءة صفرية بنسبة 0.0% خلال شهر نوفمبر، مقارنة مع التوقعات التي كانت مرتفعة بنسبة 0.8، بينما كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة – 1.2%، الأمر الذي يدل على تراجع آخر في أداء قطاع المنازل.

حتى الآن المؤشرات عن الاقتصاد الأمريكي تدل على استمراره في سيناريو الهبوط الناعم، والذي يعني تراجع أداء الاقتصاد بشكل تدريجي دون السقوط في الركود الاقتصاد، ويعمل هذا على خفض معدلات التضخم دون السقوط في الركود التضخمي.

وشجع هذا السيناريو البنك الفيدرالي الأمريكي على انهاء دورة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، ليشير إلى توقعات أعضاء البنك بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024، ولكن الأسواق تتوقع الآن أن الخفض قد يصل إلى 150 نقطة أساس وقد يبدأ البنك في خفض الفائدة في مارس المقبل.