الذهب يرتفع 14% في 2023 بدعم توقعات خفض الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، فضلاً عن ارتفاع الطلب في ظل التوترات في الشرق الأوسط.