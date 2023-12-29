الأسهم الأوروبية ترتفع في آخر يوم للتداول هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قادت أسهم شركات الإعلام الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع في بداية تعاملات اليوم، فيما تستعد المؤشرات لتحقيق مكاسب سنوية قوية وسط تزايد الآمال بتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش 0.2 %، ويتجه صوب تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي، فضلاً عن تحقيق أفضل أداء لشهر ديسمبر منذ 2021.