الدولار يبدأ بالتراجع مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ الدولار اليوم في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة مبددًا مكاسبه على مدى عامين متتاليين، وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل 2024.

وظل الدولار متراجعًا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، فانخفض مقابل سلة من العملات 0.02 % إلى 101.18 وهو يحوم قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر، ونحو 2.2 % للعام بأكمله.

وأتاح ضعف الدولار متنفسًا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار، ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام.