شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: ورشة لتأهيل المستشفيات الخاصة بدمياط للانضمام للتأمين الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الهدف من المنظومة الصحية الشاملة هو تقديم خدمة طبية بمستوى جودة عالية لجميع المواطنين المشتركين في المنظومة، لتلقي خدمة علاجية التي يتم تغطيتها من كافة المستشفيات والمراكز العلاجية من خلال التعاقد المباشر مع هذه المنشآت التي يجب ان تكون حاصلة علي شهادة الجودة المصرية بمراحلها وتعريفاتها والرقابة عليها بما يتناسب مع المواطن المصري وبمعايير عالمية بحيث تكون الجودة هي الشعار الاساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تراعي أدق التفاصيل و مربوطة بكافة الهيئات ذات الصلة.

وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أنه يمكن علاج اي مواطن في اي مستشفى متعاقدة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل دون إلزامه بمستشفى محدد.

وذكر "عبد المجيد"، أن الورشة التعريفية بدمياط، هي الورشة الخامسة التي تقيمها الغرفة تهدف إلى شرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وسبقها ورشة في محافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية والقليوبية، والمنيا، مضيفًا أن الغرفة ستواصل عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.