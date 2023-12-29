شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%.

وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.4%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، 1.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.5%، وصعدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.6%، 1.4%، على التوالي، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 71.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 4.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.117 تريليون جنيه إلى 1.045 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.5%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 344.2 مليار جنيه إلى 346 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.