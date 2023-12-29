شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 3100 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تسجيل أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع، الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023.



سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه للجرام عيار 21سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع، وبلغ عيار 24 قيمة 3543 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 2657 جنيه، وعيار 14 حوالي 2067 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 24800 جنيه. سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه للجرام عيار 21سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، مستويات 3100 جنيها في التداولات الفورية بسوق الصاغة، في حين يواصل السعر العالمي للذهب تسجيل مستويات مرتفعة أعلى 2070 دولار بختام جلسات الأسبوع، وبلغ عيار 24 قيمة 3543 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 2657 جنيه، وعيار 14 حوالي 2067 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 24800 جنيه.

تشهد أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا محدودًا بعد أن انخفضت أمس بسبب تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته في 5 أشهر، وابتعاد العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أدنى مستوياته، وسجل الذهب الفوري ارتفاعًا خلال جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.3% ليتداول عند 2070 دولارا للأونصة، بعدما افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2065 دولارا للأونصة.

الإسكان: تخصيص أكثر من 21 ألف متر لإقامة 5 مشروعات صناعية بالسويس الجديدةقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص مساحة 21045 متر مربع بمدينة السويس الجديدة، لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 300 عامل بجميع التخصصات المطلوبة. الإسكان: تخصيص أكثر من 21 ألف متر لإقامة 5 مشروعات صناعية بالسويس الجديدةقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص مساحة 21045 متر مربع بمدينة السويس الجديدة، لإقامة 5 مشروعات صناعية، تشمل صناعة الهياكل المعدنية، والجبس، وكذلك الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم فى توفير فرص عمل لأكثر من 300 عامل بجميع التخصصات المطلوبة.

وأشارت وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المستثمرين، خاصة الصناعيين، وخلق مناخ استثماري جيد، وذلك في إطار التوجه العام للدولة بتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين، ونوه إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة واعدة ليس فقط كسكن لائق، وإنما تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة.

وزير المالية: 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2023كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار. وزير المالية: 72.4 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية 2023كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

أضاف أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.