شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاع، فيما تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام.

وتأتي مدعومة بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيف سياسته النقدية في مارس آذار من العام المقبل.

أسعار الذهب اليوم

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2064.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1248 بتوقيت جرينتش. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب هبطت 0.4 بالمئة إلى 2074.50 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 بالمئة منذ بداية العام الجاري المتقلب، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار في وقت سابق من العام، وفي أكتوبر تشرين الأول وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار في الرابع من ديسمبر.

توقعات الذهب المستقبلية

وقد يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة، ويكون 2300 دولار هو الحد الأقصى المحتمل، بحسب ما قالته دانييلا كورسيني الخبيرة الاقتصادية في إنتيسا سان باول.

وبخصوص مؤشر الدولار فإنه يتجه نحو التراجع اثنين بالمئة في عام 2023، وتحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.7239 دولار للأوقية، ويبدو أنها ستسجل انخفاضا بنسبة واحد بالمئة على مدار السنة.

أما البلاتين ارتفع 0.1 بالمئة إلى 1003.24 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1116.31 دولار.

ويتجه كلا المعدنين نحو انخفاض سنوي مع تراجع البلاديوم بنحو 38 بالمئة، وهو أكبر هبوط له منذ عام 2008.