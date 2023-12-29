بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع حاد في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، حيث فقد الجرام ٧٥ جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وشهد الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعات قوية في السوق المحلي لكن تجار قالوا إنها ارتفاعات وهمية وغير مبررة.

أسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2050 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2636 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3075 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 24600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا:

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بارتفاع 0.09% وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.