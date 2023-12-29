شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعتمد خطة عمل 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُختتمت اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أيمن بن محمد السياري؛ أعمال الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وجرى خلال الاجتماع الذي استضافه البنك المركزي السعودي في جدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة القطاع واستقراره.

خطة العمل الاستراتيجية

كما اعتمد المجلس الأعلى خطة العمل الاستراتيجية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2024.

وأعرب السياري عن شكره للأمانة العامة واللجان الفنية والتنفيذية في المجلس على جهودها في إعداد جدول الأعمال، وتسهيل سير أعمال المجلس.