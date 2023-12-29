الاقتصاد

برئاسة المملكة.. مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعتمد خطة عمل 2024

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اُختتمت اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أيمن بن محمد السياري؛ أعمال الاجتماع الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وجرى خلال الاجتماع الذي استضافه البنك المركزي السعودي في جدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة القطاع واستقراره.

خطة العمل الاستراتيجية

كما اعتمد المجلس الأعلى خطة العمل الاستراتيجية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2024.

وأعرب السياري عن شكره للأمانة العامة واللجان الفنية والتنفيذية في المجلس على جهودها في إعداد جدول الأعمال، وتسهيل سير أعمال المجلس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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