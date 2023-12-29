شكرا لقرائتكم خبر عن آخر جلسة في 2023.. وول ستريت تفتح على تراجع وسط توقعات خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على تراجع طفيف في اليوم الأخير من عام 2023، الذي شهد صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقتربا من مستوى قياسي، بفضل التوقعات المتزايدة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 8.47 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 37701.63 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

فتح ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.47 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4782.88 نقطة،

في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 4.06 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 15099.20 نقطة عند الفتح.