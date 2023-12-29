الاقتصاد

آخر جلسة في 2023.. وول ستريت تفتح على تراجع وسط توقعات خفض الفائدة

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اليوم - رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على تراجع طفيف في اليوم الأخير من عام 2023، الذي شهد صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقتربا من مستوى قياسي، بفضل التوقعات المتزايدة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 8.47 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 37701.63 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

فتح ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.47 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4782.88 نقطة،

في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 4.06 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 15099.20 نقطة عند الفتح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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