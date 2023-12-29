رسميا.. زيادة أسعار كروت الشحن الفكة ١٠%.. تعرف على الأسعار الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على زيادة سعر كروت الفكة المقدمة من شركات الاتصالات الأربعة التي ستعمل في الأسواق المصرية، بنسبة وصلت لحوالي 10%، مع تثبيت سعر كروت شحن الرصيد ودقيقة المحمول وتكون عند آخر مستوياتها.

وأعلنت الشركات سعر كروت الفكة كما يلي:

كارت فكة (225 دقيقة) وميجابايت لمدة 1 يوم بمبلغ 6 جنيهات، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (450 دقيقة) وميجابايت لمدة 7 أيام بمبلغ 11.5 جنيه، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (625 دقيقة) وميجابايت لمدة 7 أيام بمبلغ 15.5 جنيه، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (650 دقيقة) وميجابايت لمدة 10 أيام بمبلغ 17.5 جنيه، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (800 دقيقة) وميجابايت لمدة 14 يوما بمبلغ 21.5 جنيه، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

كارت فكة (900 دقيقة) وميجابايت لمدة 28 يوما بمبلغ 35 جنيها، ويضاف عليه حوالي 10% الزيادة الجديدة.

وتم الإبقاء أسعار كارت الشحن المصدر لديها بمبلغ 100 عند نفس السعر من الشركة لمزودي الخدمة، للعميل عند مبلغ 105 جنيهات.