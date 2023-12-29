شكرا لقرائتكم خبر عن 39.9 % نسبة الإناث.. 3.9 مليون سعودي مسجل بسوق العمل للربع الثالث 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، أن الإجمالي العام للموظفين السعوديين (ذكوراً وإناثاً) المسجلين في سوق العمل السعودي بلغ 3,921,321 موظفاً بنهاية الربع الثالث لعام 2023، حيث شكل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1% من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفاً، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.9%، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفة.

وشكل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8% من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفاً، وقد سجل عدد (الذكور) 1,641,761 موظفاً، وسجل عدد (الإناث) 1,055,036 موظفة.

سوق العمل

وفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفاً، وبنسبة شكلت 31.2% من الإجمالي العام.

وبلغ عدد (الذكور) فيها 716,024 موظفاً، فيما بلغ عدد (الإناث) 508,500 موظفة.

وأظهرت البيانات بحسب الفئات العمرية، أن الفئة العمرية للموظفين السعوديين ما بين (30 - 43) هي الأعلى من بين الفئات العمرية الأخرى، وبعدد بلغ 667,100 موظف، شكلت ما نسبته 17% من الإجمالي العام للموظفين (الذكور والإناث)، تلاها، الفئة العمرية (35 - 39) وبعدد بلغ 640,496 موظفاً، وبنسبة بلغت 16.3%.

ثم الفئة العمرية ما بين (25 - 29)، وبعدد بلغ 629,475 موظفاً، وبنسبة بلغت 16%، ثم الفئة العمرية ما بين (40 - 44)، وبعدد بلغ 585,734 موظفاً، وبنسبة بلغت 14.9%.