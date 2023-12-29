شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بأكثر من 40%.. النيكل يسجل أسوأ أداء هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن يسجل معدن النيكل الذي يستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية، تراجعا سنويا بأكثر من 40%.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، يعد هذا هو الأكبر في "بورصة لندن للمعادن" منذ عام 2008.

تراجع معدن النيكل

وتعد هذه هي النتيجة الأسوأ على الإطلاق بين المعادن الصناعية، مقابل زيادة بنسبة 3%، للنحاس أو زيادة بواقع 20%لخام الحديد، في سنغافورة.

يشار إلى أن المعادن تعرضت لضغوط هذا العام، بسبب التداعيات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو للصين.

إمدادات النيكل

وتراجع المقياس الشامل لستة معادن، بأكثر من 5% خلال العام ومن المقرر أن يشهد تراجعا سنويا ثانويا.

وذكر محللون أنه "لا تزال إمدادات النيكل تنمو، لكن الاستهلاك لا يظهر أي مؤشر لتحسن".