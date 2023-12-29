شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاقتصاد السويسري يرتفع لأعلى مستوى منذ 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر الرئيسي للاقتصاد السويسري، ارتفاعا إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية شهور، في ديسمبر الجاري.

جاء هذا بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد السويسري "كيه أو إف" اليوم الجمعة.

أعلى معدل منذ أبريل

وسجل مؤشر "كيه أو إف" الاقتصادي ارتفاعًا إلى 97.8 نقطة في ديسمبر، مقابل 97.2 نقطة في نوفمبر السابق عليه.

ويعد هذا أعلى معدل منذ أبريل الماضي، وقد فاق توقعات خبراء الاقتصاد آنذاك، والتي أشارت إلى تحقيق 97.0 نقطة.

قطاع الصناعة السويسري

وترجع الزيادة بصورة أساسية إلى مجموعة من المؤشرات في قطاع الصناعة، ومؤشرات الاستهلاك الخاص.

وارتفعت المؤشرات المرتبطة بالإنتاج في قطاعي الصناعة والتشيد في ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، سجلت المؤشرات المرتبطة بوضع الأعمال والمخزون ناتجا سلبيا.