شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مطاحن مصر الوسطى: عرض آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا للبيع والان مع تفاصيل الخبر
أضافت الشركة، أنه تم عرض مطحن الحمراء للتأجير أكثر من مرة، ولم يتم تأجيره وجاري دراسة كيفية استغلاله، وبالنسبة لأراضي ساحل سليم وديروط بأسيوط، سيتم إدراجهم لمشروعات الاستثمار العقاري مستقبلًا بعد تسجيلها، وسيتم دراسة كيفية استغلالهما بعد انتهاء إجراءات التسجيل، أما بالنسبة لمطحن عبد اللطيف، يتم استخدام جزء منه كورشة سيارات ومخزون لقطع الغيار، وباقي المواقع جاري دراسة الاستغلال الأمثل لها، وتم إرسال التقرير للشركة القابضة والمظروف المغلق الخاص بالتسعير للخط، وذلك لاستكمال إجراءات بيع الخط.
جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاستفادة من كل الطاقات المتاحة من المباني والأراضي غير المستغلة ببعض وحدات الشركة البالغ تكلفتها الدفترية نحو 6.1 مليون جنيه، ونحو 57 ألف جنيه، على الترتيب، واستمرار عدم التصرف الاقتصادي لخط إنتاج الخبز الفينو بقطاع أسيوط البالغ تكلفته الدفترية 472 ألف جنيه، والمتوقف عن العمل منذ سنوات والمهلك دفتريًا بالكامل، وكذلك قطع الغيار الخاصة به البالغ قميتها 140 ألف جنيه.
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