شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تختتم 2023 بمكاسب سنوية تقارب 13% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الأسهم الأوروبية عام 2023 بمكاسب سنوية تقارب 13%، بفضل آمال في تيسير البنوك المركزية الرئيسية سياستها النقدية العام المقبل.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% اليوم الجمعة، ليسجل مكاسب لسابع أسبوع وأفضل أداء له في ديسمبر منذ 2021.

واختتم المؤشر العام مرتفعا 12.6% ، وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بين القطاعات الأفضل أداءً.

مكاسب الأسواق العالمية

حققت الأسواق العالمية سلسلة مكاسب على مدى الشهرين الماضيين، في ظل تراجع عوائد السندات بفضل آمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في أوائل 2024.

لكن البنك المركزي الأوروبي لم يشر بعد إلى أي خفض محتمل مقبل، على الرغم من إشارة الأسواق المالية إلى وجود فرصة 80% أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة في مارس.

وتعافى المؤشر القياسي الأوروبي أكثر من 12%، بعد تسجيله مستويات متدنية في مارس في أعقاب تأثر الأسواق العالمية بالانهيار السريع للبنك السويسري "كريدي سويس" والبنك الأمريكي "سيليكون فالي".

وسيتوقف العمل في بورصات أوروبا في الأول من يناير كانون الثاني بمناسبة عطلة بداية العام الجديد.