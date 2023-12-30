شكرا لقرائتكم خبر عن 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين خلال الربع الثالث بنسبة نمو 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة وبلغت 6.4 مليار جنيه عن الربع الثالث من العام الجارى (يوليو-سبتمبر 2023) مقابل نحو 5.3 مليار جنيه فى الربع المماثل له فى العام الماضى بمعدل ارتفاع بلغ نحو 20.8%، وتتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الأهلى المصرى أ،ب- ودائع- وثائق صناديق استثمار- أذون خزانة- سندات حكومية)، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ14.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو 32.1%، وارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 9.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022، كما ارتفعت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2022.

وزادت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة إلى 8.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 6.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بمعدل نمو بلغ 28.9%، وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات 5 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 2.68 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفضت التعويضات المسددة لتأمينات الحياة قيمة 3.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022.