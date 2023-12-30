شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداول 3.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 884.8 مليون ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 46.5 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 403.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 479.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 325.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 428 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 846.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 401.8 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 593.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 315.4 مليون جنيه.
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 5.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 93.9 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 9.4 مليون ورقة بقيمة 8.3 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
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