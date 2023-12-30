شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي آي بي" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في المركز الثالث سهم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 6.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 559.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 21.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 535.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 6.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 524.7 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 680.8 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 377.1 مليون جنيه، ثم "القاهرة للزيوت والصابون"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 353.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية لنظم التعليم الحديثة"، بحجم تداول 837.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 346.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 336.8 مليون جنيه.
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