مهرجان “حمضيات حائل” يواصل فعالياته وسط حضور كثيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصل مهرجان “حمضيات حائل” في نسخته الثالثة 2023، والذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بمنطقة حائل فعالياته، وذلك بممشى الفجر بحائل.

وقد جذب المهرجان الزوار من داخل وخارج المنطقة، وكذلك سيّاح من دول الخليج خلال زيارتهم لمنطقة، وشهد مسرح الطفل حضوراً كثيفاً للأطفال الذين استمتعوا بالفعاليات الترفيهية وبجوائز المهرجان.

وأوضح رئيس الجمعية المشرف العام على المهرجان المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع, أن مهرجان الحمضيات يُعدّ أحد المهرجانات الزراعية المهمة التي تسهم في انتعاش المجال السياحي والاقتصادي، وتعزز وتشجع على الاستفادة من موارد وإمكانيات المزارع المختلفة، مشيراً إلى أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، حيث تحول المهرجان إلى مزار سياحي وتسويقي في المنطقة، وحقق مبيعات عالية للمزارعين المشاركين.