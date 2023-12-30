شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات أوروبية لإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في نداء مشترك، دعا رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز اليورو والتقدم نحو اتحاد لأسواق رأس المال.

ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة التعاون للتغلب على التحديات، ومن بينها التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة المناخ.

تحديات غير مسبوقة

وأوضح رؤسات المؤسسات إن القدرة التنافسية تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب تدابير السياسة المتعلقة بالطاقة والصناعة في أجزاء أخرى من العالم.

كما دعوا إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال يمتد عبر القارة بأكملها ويمكن استخدامه لتعبئة الموارد المالية الخاصة.

وذكروا أنه من أجل زيادة القدرة التنافسية والأمن "يمكن تعزيز الهياكل القائمة من خلال تعديل قواعد الميزانية واتحاد مصرفي أكثر قوة".

الذكرى السنوية للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي

وتولى هذا النداء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو.

كما يأتي في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعملة الموحدة للاتحاد الأوروبي.