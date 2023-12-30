سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-12-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت الموافق 30-12-2023، من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان إلى مستوى30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك سايب مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه بموقعه الإلكتروني عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك قطر الوطني الأهلي مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حافظ البنك التجاري الدولي على سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب تقرير المال الصباحي.

أظهر تقرير المال وصول سعر الدولار أمام الجنيه بالموقع الإلكتروني لبنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

كما أظهرت اخر التعاملات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.