شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الديون الخارجية على الصين إلى 2.38 تريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 2.38 تريليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر عام 2023.

وذكرت أن هذا يمثّل انخفاضاً بنسبة 2 % أو 50.9 مليار دولار أمريكي عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

الديون الخارجية على الصين

وأشار وانج تشون ينج، نائبة مدير الهيئة، إلى أن الديون الخارجية المستحقة على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل.

ولفتت إلى أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظلّ أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.

الطقس في الصين

كان المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين حذر من الضباب الكثيف، مشيرا إلى أنه سيغطي لأكثر من 24 ساعة، مناطق من إقليم خبي في الشمال إلى شنغهاي في الجنوب.

ولفت إلى أنه يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية لأقل من 200 متر وأقل من 50 مترا في بعض المناطق.

تأخر أكثر من 600 رحلة جوية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يغطي ضباب كثيف مناطق من إقليم خبي في الشمال وإقليم خنان في وسط البلاد، وأقاليم آنهوي وجيانغسو وتشجيانغ وشاندونغ في الشرق وكذلك مدينتي شنغهاي وتشونغتشينغ.

وأدت تلك التحذيرات إلى تأخر أكثر من 600 رحلة جوية في مدن مختلفة.

وشملت مناطق أورومتشي وشيجياتشوانغ في خبي وتشينغداو في شاندونغ وشنغهاي، بحسب ما أظهر تطبيق فلايت ماستر لرصد حركة الطيران.