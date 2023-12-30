شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للذرة تغلق على أكبر خسارة منذ 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على أكبر خسارة سنوية منذ 10 سنوات، أغلقت العقود الآجلة للذرة في شيكاجو.

وسجل القمح وفول الصويا أيضا انخفاضات سنوية حادة، بعد أن خففت ضخامة المحاصيل في البرازيل ومتانة التجارة في البحر الأسود من مخاوف إزاء الطقس والحرب.

عقد الذرة الأكثر نشاطا

وسجل عقد الذرة الأكثر نشاطا انخفاضا 31 بالمئة على مدى 2023، وهو أكبر تراجع منذ 2013 بالنسبة للمحصول الأكثر تداولا على الصعيد العالمي.

كما تراجع القمح 21 بالمئة هذا العام، في حين خسر فول الصويا 15 بالمئة.

وبخصوص الحبوب والزيوت النباتية ستنهي سلسلة استمرت عدة أعوام من مكاسب الأسعار ذات الصلة بتراجع المحاصيل وجائحة كوفيد-19 وغزو روسيا أوكرانيا.

أسعار المحاصيل

وأسهمت محاصيل ذرة قياسية هذا العام في البرازيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق في إنتاج فول الصويا البرازيلي، في تعويض الجفاف الشديد في الأرجنتين.

لكن تحسن معدل هطول الأمطار في الأرجنتين، بالقرب من أواخر العام أتاح للمزارعين إحراز تقدم جيد في زرع محاصيل الذرة وفول الصويا المقبلة.

ومن المرجح أن يشعر المزارعون في العام المقبل، بآثار انخفاض الأسعار وإعطاء أولوية لزراعة فول الصويا في الولايات المتحدة.

أسواق الحبوب

وعمت حالة من الهدوء أسواق الحبوب بفضل صادرات القمح الكبيرة من روسيا التي حصدت هي الأخرى محصولا ضخما هذا العام، وانتعاش شحنات الحبوب من أوكرانيا بعد أن شغّلت كييف ممرا ملاحيا جديد.

وتراجعت العقود الآجلة لتنخفض بفعل ضآلة الكميات في آخر أيام التداول في 2023.

وهبط عقد الذرة الأكثر نشاطا، في مجلس شيكاجو للتجارة ثلاثة سنتات إلى 4.71 دولار وربع سنت للبوشل عند التسوية.